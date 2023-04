Probabili formazioni Roma-Udinese: trentesima giornata Serie A 2022/2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le Probabili formazioni di Roma-Udinese, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di domenica 16 aprile nella cornice dell’Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Seguite con noi le notizie sulle possibili scelte dei due allenatori, Josè Mourinho e Andrea Sottil. L’allenatore portoghese vuole vendicare il 4-0 dell’andata che sorrise ai friulani. L’Olimpico è sold out e proverà a trascinare i giallorossi. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. Roma – Out Rick Karsdorp ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ledi, match delladi. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di domenica 16 aprile nella cornice dell’Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Seguite con noi le notizie sulle possibili scelte dei due allenatori, Josè Mourinho e Andrea Sottil. L’allenatore portoghese vuole vendicare il 4-0 dell’andata che sorrise ai friulani. L’Olimpico è sold out e proverà a trascinare i giallorossi. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.– Out Rick Karsdorp ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Calciodiretta24 : Le probabili formazioni della 33° giornata di Serie B 2022/2023 - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ?Tutte le #ProbabiliFormazioni della 30^giornata di #fantacalcio Sempre aggiornate?? - Tutfantacalcio : ?Tutte le #ProbabiliFormazioni della 30^giornata di #fantacalcio Sempre aggiornate?? - PianetaMilan : Bologna, la probabile formazione per il @acmilan: Sansone falso nueve #SempreMilan #ACMilan #Milan - PianetaMilan : .@acmilan, la probabile formazione per il Bologna: turnover massiccio per Pioli #SempreMilan #ACMilan #Milan #Pioli -