Probabili formazioni Cremonese-Empoli | trentesima giornata Serie A 2022 2023

Le Probabili formazioni di Cremonese-Empoli, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di una gara fondamentale per la compagine grigiorossa, che potrebbe avere la sua ultima chance per restare in corsa per la salvezza: una sconfitta potrebbe condannarla quasi definitivamente. Gli azzurri, invece, sperano di proseguire nella loro buona stagione centrando il prima possibile la salvezza aritmetica. La partita è in programma alle ore 18:30 di venerdì 14 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Su Sportface.it, invece, nel corso della settimana troverete aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori Davide Ballardini e Paolo ...

