L'emergenza nell'emergenza e' Lampedusa. L'obiettivo piu' immediato e' quello di alleggerire l'hotspot costantemente sovraffollato di migranti. E' la' messa a fuoco nel corso del primo confronto tra i rappresentanti del Viminale e della Protezione civile in vista dell'ordinanza che - dopo la dichiarazione dello stato di emergenza ...La priorità è, al momento,il centro di Lampedusa. Ma si punta ad allentare la pressione su tutto il sistema d'accoglienza "in gravissimo sovraffollamento", cercando di spacchettare i ...Le Ong sono state accusate di essere poco sicure per svolgere un'attività sistematica di soccorso in mare, salvo poi lasciar morire le persone in mare, perché la volontà diil Mediterraneo ...

Priorita' svuotare Lampedusa, chiesti anche fondi a Ue - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

L'emergenza nell'emergenza e' Lampedusa. L'obiettivo piu' immediato e' quello di alleggerire l'hotspot costantemente sovraffollato di migranti. E' ...L'Ue: Roma ha chiesto assistenza finanziaria per affrontare la situazione critica. A breve la nomina di un commissario con pieni poteri ...