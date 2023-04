Primavera, tutti i benefici della luce solare per la salute (Di giovedì 13 aprile 2023) Con la bella stagione e le giornate che si allungano ritroviamo anche tutti i benefici, per la nostra salute, dell’esposizione alla luce solare. Scopriamoli insieme Come speso accade, nel periodo invernale, complici le rigide temperature, la scarsa luce solare e il cattivo meteo, il nostro corpo accumula qualche chilo di troppo a causa della nostra atavica pigrizia, riconducibile proprio a quei fattori appena citati. Ovviamente non ci dobbiamo scoraggiare, perché l’arrivo della bella stagione ci sarà di notevole aiuto. Infatti, per esempio, siamo più propensi ad uscire di casa e di conseguenza a camminare di più, siamo più vigili e attivi grazie alle giornate più lunghe (di luce solare) e ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 13 aprile 2023) Con la bella stagione e le giornate che si allungano ritroviamo anche, per la nostra, dell’esposizione alla. Scopriamoli insieme Come speso accade, nel periodo invernale, complici le rigide temperature, la scarsae il cattivo meteo, il nostro corpo accumula qualche chilo di troppo a causanostra atavica pigrizia, riconducibile proprio a quei fattori appena citati. Ovviamente non ci dobbiamo scoraggiare, perché l’arrivobella stagione ci sarà di notevole aiuto. Infatti, per esempio, siamo più propensi ad uscire di casa e di conseguenza a camminare di più, siamo più vigili e attivi grazie alle giornate più lunghe (di) e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarlosCh8416 : RT @vale_fpg: Potranno recidere tutti i fiori ma non potranno fermare la primavera. (Pablo Neruda) - Unica14177579 : RT @GrainSand_Anja: Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera. ???Marti… - Mark74824782 : RT @vale_fpg: Potranno recidere tutti i fiori ma non potranno fermare la primavera. (Pablo Neruda) - FlowerSree : RT @GrainSand_Anja: Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera. ???Marti… - ChrisRos75 : Sembra di essere in primavera...o in Giappone ?? Buona giornata a tutti #VentagliDiParole -