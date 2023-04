Prima figlia per una ex coppia di Matrimonio a Prima Vista: “Amore puro” (Di giovedì 13 aprile 2023) Matrimonio a Prima Vista può contare su un team di esperti che, dopo aver analizzato i profili degli aspiranti partecipanti, prova a comporre le potenziali coppie. Si tratta di un processo complicato che, nonostante le dieci edizioni del programma, ha avuto poco successo. Al momento, infatti, le persone che hanno deciso di rimanere insieme sono davvero poche. Per fortuna, c’è sempre l’eccezione che conferma la regola. Nelle ultime ore, due degli ex protagonisti hanno diffuso l’annuncio della nascita della loro Prima figlia. Matrimonio a Prima Vista, una coppia dà il benvenuto alla Prima figlia: “Amore ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 aprile 2023)può contare su un team di esperti che, dopo aver analizzato i profili degli aspiranti partecipanti, prova a comporre le potenziali coppie. Si tratta di un processo complicato che, nonostante le dieci edizioni del programma, ha avuto poco successo. Al momento, infatti, le persone che hanno deciso di rimanere insieme sono davvero poche. Per fortuna, c’è sempre l’eccezione che conferma la regola. Nelle ultime ore, due degli ex protagonisti hanno diffuso l’annuncio della nascita della loro, unadà il benvenuto alla: “...

