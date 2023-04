Prezzi del petrolio in calo, Wti a 83 dollari al barile (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono in calo questa mattina i Prezzi del petrolio. Il Wti americano con consegna a maggio ritratta rispetto ai massimi da 21 settimane raggiunti ieri sera e si porta a 83,07 dollari al barile, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono inquesta mattina idel. Il Wti americano con consegna a maggio ritratta rispetto ai massimi da 21 settimane raggiunti ieri sera e si porta a 83,07al, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiveNationIT : #The5SOSShow: al via domani alle ore 10:00 la prevendita My Live Nation per l'unica data italiana del 26 settembre… - LaVeritaWeb : Il 2023 è iniziato con molti aumenti e, tra questi, c’è anche quello del costo dei conti correnti. Secondo l’analis… - PicoPhD : NWO Prezzi alla pompa in salita Prezzi del petrolio in calo Wti a 83 dollari al barile - fisco24_info : Prezzi del petrolio in calo, Wti a 83 dollari al barile: Brent arretra dello 0,3% a 87 dollari - Antonella_O_O : RT @GiovanniPaglia: Giorgia Meloni lo mette nero su bianco: lo scopo fondamentale del suo Governo è impedire che i salari crescano. E io ch… -