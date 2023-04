Premier League | stop agli sponsor di scommesse sulle maglie da gioco dalla stagione 2026 27

(Di giovedì 13 aprile 2023) Larinuncia, almeno in parte,delle società di. A partire-2027, i club della lega inglese non potranno più avere scritte di agenzie di– sia fisiche che online – sulla propria divisa da. Un accordo che è stato promossocampagna The Big Step, che si è data l’obiettivo di rompere la lunga relazione che unisce il calcio al mondo a quello delle quote. L’accordo è stato accettato da tutti i club inglesi, ma prevede diverse scappatoie. Le squadre, infatti, potranno continuare a ospitare quel tipo di brandmaniche della divisa dae nei banner pubblicitari a bordo campo. «Spostare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 45 - Erling #Haaland è il 1° calciatore nella storia della Premier League a segnare 45 gol in una singola stagione… - calcioinglese : Se il Luton dovesse ottenere la promozione in Premier League, Pelly-Ruddock Mpanzu diventerebbe il primo giocatore… - fla_infos : Cotado no Flamengo, Jorge Sampaoli tem proposta para treinar o Nottingham Forest, da Premier League - valkeasusi : @TitvsImperator2 Ma in Premier league tirano fuori per scarponi cosmici senza motivo, specie le medio piccole come… - AfcDhanieyel : @OshoOmoLisabi @mphobenni @UTDTrey Premier league arsenal Fa cup man city UEL Juventus ?????? -

Larinuncia, almeno in parte, agli sponsor delle società di scommesse. A partire dalla stagione 2026 - 2027, i club della lega inglese non potranno più avere scritte di agenzie di ...... in campo questa sera tutti i quarti di finale di Europa, tra cui le due partite delle ... tocca al Manchester United di Erik Ten Hag, in lotta per la Champions in, che ospita a Old ...Rispondendo poi a chi chiedeva se ieri l'exavesse visto la partita del Milan di Champions, ha detto: "Questo sicuro". .

L'Inter torna italiana Clamorosa offerta dalla Premier League Torino Granata

Il club portoghese è un avversario da non sottovalutare, come dimostrato dall’impresa compiuta dalla squadra di Amorim agli ottavi di finale, eliminando l’Arsenal, attualmente in testa alla Premier ...(Adnkronos) – Partita sfortunata per la Roma in Olanda, sconfitta per 1-0 nell’andata dei quarti di finale di Europa League dal Feyenoord. I giallorossi perdono Dybala nel primo tempo per un ...