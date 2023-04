Preghiera della sera 13 Aprile 2023: “Aiutami a volgermi al bene” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Aiutami a volgermi al bene”. É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 13 aprile 2023) “al”. É lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questaL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : ?? ESCLUSIVO. Sgarbi a Pro Vita & Famiglia difende la maestra sospesa: «Ave Maria fa parte della nostra civiltà» Le… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Obblighi e green pass inutili. La Pfizer l’ha sempre saputo ??? Dalla Serracchiani a Zan, ecco la… - NicolaPorro : ?? Un @VittorioSgarbi da applausi sulla storia della maestra sospesa per la preghiera in classe...?? - FCollovati : RT @CiaoKarol: LA SANTA MESSA E LA TUA PREGHIERA Domani, 14 aprile, Venerdì fra l'Ottava di Pasqua, la Santa Messa nel Santuario della M… - GiuseppePalma78 : Recitare in classe un'Ave Maria o la Preghiera di San Bernardo alla Vergine non fa alcuna differenza sostanziale. A… -