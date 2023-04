Precipita in un giardino durante esercitazione | morto parà

Un paracadutista della Folgore del 186/o reggimento di stanza a Siena è morto dopo essere precipitato neldi un'abitazione privata a Orentano (Pisa) durante un'esercitazione militare. La vittima, circa 40 anni, originaria del Sud Italia, era residente nel Senese. L'area dell'incidente è stata ...Mongolfiera perde quota e finisce sui cavi dell'elettricità, poineldi una villetta e prende fuoco Sangue freddo Il pilota, però, prima ha cercato di afferrarlo e tenerlo sotto ...... e le intima di fare in modo che Adnan non si aggiri più liberamente per ildella tenuta. ... e tenta di metterla in bocca ; la Hekimoglu se ne accorge, e sida lui per impedirgli di ...

Il paracadutista della Folgore, di stanza a Siena, è precipitato finendo in un giardino che è stato sequestrato. Indagano i carabinieri CASTELFRANCO DI SOTTO — Un paracadutista di 40 anni in forza al ...(ANSA) - PISA, 13 APR - Un paracadutista della Folgore del 186/o reggimento di stanza a Siena è morto dopo essere precipitato nel giardino di un'abitazione privata a Orentano (Pisa) durante ...