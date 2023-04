Precipita in un giardino a Pisa durante esercitazione, muore paracadutista (Di giovedì 13 aprile 2023) Precipita nel giardino di un'abitazione privata durante un'esercitazione militare e muore. E' successo a Orentano, in provincia di Pisa, dove un paracadutista della Folgore del 186esimo reggimento di stanza a Siena è morto dopo essere caduto durante una prova di volo. La vittima, circa 40 anni, era residente nel Senese. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023)neldi un'abitazione privataun'militare e. E' successo a Orentano, in provincia di, dove undella Folgore del 186esimo reggimento di stanza a Siena è morto dopo essere cadutouna prova di volo. La vittima, circa 40 anni, era residente nel Senese.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Paracadutista precipita nel giardino di una abitazione: morto - LA NAZIONE - horottoilvetro : RT @SkyTG24: Precipita in un giardino a Pisa durante esercitazione, muore paracadutista - infoitinterno : Precipita in giardino durante esercitazione, muore parà in forza alla Folgore di Siena - infoitinterno : Precipita in un giardino durante esercitazione - infoitinterno : Precipita in un giardino durante esercitazione, morto parà -