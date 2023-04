Precipita dalla finestra dell' albergo | la tragedia dell' azzurra di volley Julia Ituma

(Di giovedì 13 aprile 2023)in casa Novara:, 18enne giocatricea Igor, è mortandodi Istanbul dove si trovava col restoa squadra dopo il ritornoa semifinale di Champions contro l'Eczacibasi. Lo si apprende da fonti Fipav. La stessa Federsi starebbe cercando di mettere in contatto con l'ambasciata italiana e la Farnesina per ricostruire quanto accaduto. Opposto classe 2004, origini nigeriane ma nata a Milano, 192 cm di altezza,era alla sua prima stagione a Novara dopo tre anni nel Club Italia. Intanto la ...

La giovanissime opposta della squadra piemontese è precipitatafinestra della stanza dell'hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra che ieri ha giocato la gara di ritorno dei quarti di ...Dramma nel mondo della pallavolo ed in particolare per la squadra dell' Igor Novara . Nella notte ha perso la vita Julia Ituma . L'opposto diciottenne della squadra piemontese è precipitatafinestra della stanza dell'hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra che ieri ha giocato la gara di ritorno dei quarti di Champions League contro l'Eczacibasi. Non è ancora dato sapere ...Il volley italiano è sotto choc: Julia Ituma è morta dopo essere precipitatafinestra della stanza dell'hotel di Istanbul in cui alloggiava con l' Igor Novara . Nata a Milano da genitori nigeriani, la 18enne era considerata uno dei talenti più promettenti, tanto che già ...

Volley sotto shock: Julia Ituma precipita dalla finestra e muore a 18 anni Today.it

+++ Julia Ituma è nata a Milano nel 2004 da una famiglia di origini nigeriane. Era considerata una promessa del volley nel ruolo da opposto. Era alla sua prima stagione con la…