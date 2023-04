Precipita dal settimo piano: imprenditore barese muore in Romania (Di giovedì 13 aprile 2023) Ha trovato la morte in Romania l’imprenditore barese Antongiulio Olivieri, 37enne. Un volo dal settimo piano di un appartamento di Deva, capoluogo del distretto di Hunedoara, nella regione storica della Transilvania, sabato mattina, non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto dal balcone del suo appartamento, al settimo piano, mentre la ragazza si trovava in un’altra stanza della casa. Per la polizia di Hunedoara, che ha ricevuto la segnalazione, si tratterebbe di un suicidio. “Non ci sono elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone”, ha detto un agente parlando con i media rumeni. Quando le ambulanze sono arrivate sul posto hanno potuto solo constatare il decesso di Olivieri. La procura ha aperto però un ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023) Ha trovato la morte inl’Antongiulio Olivieri, 37enne. Un volo daldi un appartamento di Deva, capoluogo del distretto di Hunedoara, nella regione storica della Transilvania, sabato mattina, non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto dal balcone del suo appartamento, al, mentre la ragazza si trovava in un’altra stanza della casa. Per la polizia di Hunedoara, che ha ricevuto la segnalazione, si tratterebbe di un suicidio. “Non ci sono elementi che possano far pensare al coinvolgimento di altre persone”, ha detto un agente parlando con i media rumeni. Quando le ambulanze sono arrivate sul posto hanno potuto solo constatare il decesso di Olivieri. La procura ha aperto però un ...

