Ppe chiede dibattito in plenaria Pe sulla Cina dopo Macron (Di giovedì 13 aprile 2023) "Le dichiarazioni di Macron hanno diviso l'Occidente e rafforzato i nostri concorrenti autocratici. È stata una falsa partenza per un dibattito invece urgente sulle relazioni dell'Europa con la Cina". ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) "Le dichiarazioni dihanno diviso l'Occidente e rafforzato i nostri concorrenti autocratici. È stata una falsa partenza per uninvece urgente sulle relazioni dell'Europa con la". ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Ppe chiede dibattito in plenaria Pe sulla Cina dopo Macron - fisco24_info : Ppe chiede dibattito in plenaria Pe sulla Cina dopo Macron: Weber, con le sue affermazioni ha diviso l'Occidente - fisco24_info : Ppe chiede dibattito in plenaria Pe sulla Cina dopo Macron: Weber, con le sue affermazioni ha diviso l'Occidente - AdolfoRossi1 : Ppe chiede dibattito in plenaria Pe sulla Cina dopo Macron (via Ansa) - lupiscitelli : @Raffaelo_Sanzio @federicofubini Se lo chiede a me, soprattutto a livello italiano, io non ho nessun rispetto per q… -