Pozzuoli | scossa con epicentro in zona Pisciarelli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mohammadali_im1 : #Terremoto #oggi in Campania, #scossa #nei #Campi Flegrei: #paura a #Pozzuoli - TuttoQuaNews : RT @scienzenotizie: #Astronomia #scossa #sisma #terremotocampiflegrei Terremoto Campi Flegrei: scossa sveglia gli abitanti di Pozzuoli http… - scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Astronomia #scossa #sisma #terremotocampiflegrei Terremoto Campi Flegrei: scossa sveglia gli abitanti di Pozzuoli http… - SLN_Magazine : Terremoto oggi in Campania, scossa nei Campi Flegrei: paura a Pozzuoli. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TERREMOTO - Scossa di magnitudo 2.7 ai Campi Flegrei avvertita anche a Pozzuoli -

Nuovadi terremoto ai Campi Flegrei . Alle 5.54 un boato ha accompagnato un sisma di magnitudo 2,7&... il che ha aumentato la percezione da parte dei residenti di, Bacoli, Monte di ...Ieri mattina alle ore 5.54 si è verificata unache, secondo i rilievi di INGV, è stata di ... Pianura, Agnano, Fuorigrotta, Soccavo - e dei comuni di, Bacoli, Monte di Procida, e ...Precisamente, la terra ha tremato alle 5.54, con epicentro a, tra Contrata Pisciarelli e il Rione Solfatara, a una profondità di circa 3 chilometri. La, seppur lieve, è stata ...

Terremoto oggi in Campania, scossa nei Campi Flegrei: paura a ... Adnkronos

POZZUOLI – Opere commissariali a Pozzuoli, se ne torna a parlare venerdì mattina in Consiglio Comunale. L’Assemblea è stata convocata alle 9:30 nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al ...I Campi Flegrei, conosciuti per la loro attività vulcanica, hanno registrato una scossa di terremoto nella mattina del 10 aprile. La magnitudo del sisma è stata di 2,7 e l'epicentro si è verificato ...