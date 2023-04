Porti, Monti: “Nuovo terminal passeggeri Porto Empedocle opera di riqualificazione città” (Di giovedì 13 aprile 2023) Così il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale “Il Nuovo terminal passeggeri di Porto Empedocle rappresenta un’opera non solo di mercato per il mercato marittimo ma è un’opera di riqualificazione e ricucitura con la città. Ci sono qui molti cittadini di Porto Empedocle”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, a margine della cerimonia. “Questo è il quinto terminal che costruiamo in cinque anni”, dice ancora Monti nominato pochi giorni fa amministratore delegato di Enav. “Poco fa il Prefetto di Agrigento mi ha detto di essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) Così il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale “Ildirappresenta un’non solo di mercato per il mercato marittimo ma è un’die ricucitura con la. Ci sono qui molti cittadini di”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino, a margine della cerimonia. “Questo è il quintoche costruiamo in cinque anni”, dice ancoranominato pochi giorni fa amministratore delegato di Enav. “Poco fa il Prefetto di Agrigento mi ha detto di essere ...

