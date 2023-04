Porta stregata per la Roma: primo round al Feyenoord (Di giovedì 13 aprile 2023) Rotterdam – Nell’andata dei quarti di finale di Europa League, la Roma esce sconfitta dal De Kuip di Rotterdam. Il Feyenoord vince 1-0 con il gol di Wieffer nella ripresa. Mourinho perde anche Dybala ed Abraham. Un palo su rigore di Pellegrini ed una traversa nel secondo tempo condannano i giallorossi a sperare nella rimonta, tra una settimana all’Olimpico. In aggiornamento… Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 aprile 2023) Rotterdam – Nell’andata dei quarti di finale di Europa League, laesce sconfitta dal De Kuip di Rotterdam. Ilvince 1-0 con il gol di Wieffer nella ripresa. Mourinho perde anche Dybala ed Abraham. Un palo su rigore di Pellegrini ed una traversa nel secondo tempo condannano i giallorossi a sperare nella rimonta, tra una settimana all’Olimpico. In aggiornamento…

