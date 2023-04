“Pooh – amici per sempre”, si aggiunge anche Verona: “L’Arena è un luogo magico” (Di giovedì 13 aprile 2023) MILANO – I Pooh sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante “W l’Italia”, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno raccontato in radiovisione “Pooh – amici x sempre”, gli imperdibili concerti che segnano il ritorno sul palco della band. “Pooh – amici X sempre”, QUATTRO IMPERDIBILI CONCERTI EVENTO A sette anni di distanza dal loro ultimo concerto, i Pooh tornano live per quattro imperdibili concerti evento: 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano (già sold out), 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, e 29 e 30 settembre alL’Arena di Verona. Legati da una profonda amicizia, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) MILANO – Isono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante “W l’Italia”, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno raccontato in radiovisione “”, gli imperdibili concerti che segnano il ritorno sul palco della band. “”, QUATTRO IMPERDIBILI CONCERTI EVENTO A sette anni di distanza dal loro ultimo concerto, itornano live per quattro imperdibili concerti evento: 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano (già sold out), 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, e 29 e 30 settembre aldi. Legati da una profondazia, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo ...

