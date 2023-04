Ponte Stretto, Ok dalla Commissione Trasporti del Parlamento Ue (Di giovedì 13 aprile 2023) La Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo ha approvato oggi a Bruxelles, con 44 voti a favore, nessuno contrario e una astensione, la sua posizione negoziale sulla revisione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Lae Turismo deleuropeo ha approvato oggi a Bruxelles, con 44 voti a favore, nessuno contrario e una astensione, la sua posizione negoziale sulla revisione del ...

