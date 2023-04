Polino (Terni), chiude anche l'ultimo alimentari: il sindaco acquista un'auto di comunità per andare a fare la spesa (Di giovedì 13 aprile 2023) commenta L'ultimo alimentari del paese ha chiuso qualche settimana fa per costi troppo alti e Polino, piccolo comune montano di 200 anime in provincia di Terni, rischia lo spopolamento per mancanza di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 aprile 2023) commenta L'del paese ha chiuso qualche settimana fa per costi troppo alti e, piccolo comune montano di 200 anime in provincia di, rischia lo spopolamento per mancanza di ...

