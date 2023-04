Pnrr, via libera Senato al decreto. Cosa contiene, dallo Spid ai pagamenti Pa (Di giovedì 13 aprile 2023) Il decreto che passa ora alla Camera ha al suo interno molte norme che interessano tra l’altro il settore energetico e quello della Pubblica amministrazione Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilche passa ora alla Camera ha al suo interno molte norme che interessano tra l’altro il settore energetico e quello della Pubblica amministrazione

Dl Pnrr: via libera del Senato, passa alla Camera - 4 Sul versante delle opere pubbliche si punta tra l'altro a potenziare le risorse assegnate per venire incontro al caro - materie prime con la pre - assegnazione di un 20% ulteriore di risorse per le ... Dl Pnrr: via libera del Senato, passa alla Camera - 3 Prevista inoltre la integrazione del Bilancio con gli allegati su 'genere' e 'ambiente'. Sul versante ambientale, sono state introdotte limitazioni alla Via fino a giugno 2024 per 'spingere' la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (fino a 30 Mw per il fotovoltaico e 50 Mw fino per l'eolico) e il loro collegamento alla rete ... Dl Pnrr: via libera del Senato, passa alla Camera L'Aula del Senato ha approvato, con 83 voti a favore, 57 contrari e 6 astenuti il Dl che interviene sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento, modificato ... Sul versante delle opere pubbliche si punta tra l'altro a potenziare le risorse assegnate per venire incontro al caro - materie prime con la pre - assegnazione di un 20% ulteriore di risorse per le ...Prevista inoltre la integrazione del Bilancio con gli allegati su 'genere' e 'ambiente'. Sul versante ambientale, sono state introdotte limitazioni allafino a giugno 2024 per 'spingere' la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (fino a 30 Mw per il fotovoltaico e 50 Mw fino per l'eolico) e il loro collegamento alla rete ...L'Aula del Senato ha approvato, con 83 voti a favore, 57 contrari e 6 astenuti il Dl che interviene sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento, modificato ... Dalle residenze universitarie a Spid e pagamenti Pa: oggi il via libera al decreto Pnrr Il Sole 24 ORE Dl Pnrr: via libera al Senato. Passaggio alla Camera Via libera del Senato al Dl Pnrr, il provvedimento che interviene sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il testo è stato approvato, con 83 voti a favore, 57 contrari e 6 ... Fitto: «Sul Pnrr trattiamo con la Ue per usare tutti i fondi» All’assemblea del Senato, dove giovedì 13 aprile sarà votato in prima lettura il decreto legge Pnrr-3, Raffaele Fitto ha auspicato che le parole d’ordine sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ... Via libera del Senato al Dl Pnrr, il provvedimento che interviene sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il testo è stato approvato, con 83 voti a favore, 57 contrari e 6 ...All’assemblea del Senato, dove giovedì 13 aprile sarà votato in prima lettura il decreto legge Pnrr-3, Raffaele Fitto ha auspicato che le parole d’ordine sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ...