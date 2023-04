Pnrr: M5S, 'impatto salvifico, Italia spenda fino a ultimo euro' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Il Pnrr sulle infrastrutture ha un impatto decisamente positivo, e per alcune aree del paese persino salvifico. E' la fotografia incontrovertibile che emerge dal rapporto intermedio del servizio studi della Camera in collaborazione con Cresme e Anac, che ha messo a punto un excursus dettagliato sullo stato delle opere strategiche nel nostro paese. In due anni, il valore dei bandi è aumentato del 117% e nell'ultimo anno il valore complessivo supera gli 83 miliardi. Numeri eloquenti, che ci portano a ribadire quanto sosteniamo da settimane: del Pnrr non va sprecato neanche un euro". Così in una nota i deputati M5s in comm. Ambiente e Infrastrutture Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino e Agostino Santillo. "E' importante dunque che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Ilsulle infrastrutture ha undecisamente positivo, e per alcune aree del paese persino. E' la fotografia incontrovertibile che emerge dal rapporto intermedio del servizio studi della Camera in collaborazione con Cresme e Anac, che ha messo a punto un excursus dettagliato sullo stato delle opere strategiche nel nostro paese. In due anni, il valore dei bandi è aumentato del 117% e nell'anno il valore complessivo supera gli 83 miliardi. Numeri eloquenti, che ci portano a ribadire quanto sosteniamo da settimane: delnon va sprecato neanche un". Così in una nota i deputati M5s in comm. Ambiente e Infrastrutture Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela More Agostino Santillo. "E' importante dunque che ...

