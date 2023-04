Pnrr: Lotito (Fi), 'soddisfatto per fondi diga Molise' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Grande soddisfazione per il via libera a oltre 21 milioni di euro in favore della Regione Molise per il triennio 2023-2025. Il cospicuo investimento, che sarà a disposizione del territorio grazie all'ok ad un mio emendamento nell'ambito del decreto sulla governance del Pnrr, servirà per l'adeguamento sismico di alcune strutture della diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Claudio Lotito, coordinatore regionale del partito in Molise. “Un'opera infrastrutturale fondamentale per la messa in sicurezza del territorio che i cittadini aspettavano da tempo – aggiunge Lotito – e che servirà anche a realizzare manutenzioni impiantistiche e strumentali. Forza Italia, insieme alla maggioranza e al governo, dà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Grande soddisfazione per il via libera a oltre 21 milioni di euro in favore della Regioneper il triennio 2023-2025. Il cospicuo investimento, che sarà a disposizione del territorio grazie all'ok ad un mio emendamento nell'ambito del decreto sulla governance del, servirà per l'adeguamento sismico di alcune strutture delladi Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Claudio, coordinatore regionale del partito in. “Un'opera infrastrutturale fondamentale per la messa in sicurezza del territorio che i cittadini aspettavano da tempo – aggiunge– e che servirà anche a realizzare manutenzioni impiantistiche e strumentali. Forza Italia, insieme alla maggioranza e al governo, dà ...

