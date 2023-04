Pnrr, Borghi: "Ormai la frittata è fatta, ora portare avanti le cose nel modo migliore" (Di giovedì 13 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 "Siamo gente pragmatica: una volta fatta la frittata bisogna cercare di metterla nel piatto nel miglior modo possibile. Siamo assolutamente propositivi per portare avanti il Pnrr nel modo migliore" ma non si può "nascondere la testa sotto la sabbia e dire che va tutto bene. Noi dobbiamo essere qui per ragionare anche sugli errori del passato. Ci saremo sempre per migliorare le cose per i cittadini ma bisogna essere sinceri con loro altrimenti non possiamo pretendere il loro rispetto". Lo ha detto nell'Aula del Senato il senatore della Lega Claudio Borghi durante le dichiarazioni di voto sul decreto sulla governance del Pnrr. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 "Siamo gente pragmatica: una voltalabisogna cercare di metterla nel piatto nel migliorpossibile. Siamo assolutamente propositivi perilnel" ma non si può "nascondere la testa sotto la sabbia e dire che va tutto bene. Noi dobbiamo essere qui per ragionare anche sugli errori del passato. Ci saremo sempre per migliorare leper i cittadini ma bisogna essere sinceri con loro altrimenti non possiamo pretendere il loro rispetto". Lo ha detto nell'Aula del Senato il senatore della Lega Claudiodurante le dichiarazioni di voto sul decreto sulla governance del. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

