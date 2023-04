Plusvalenze: Napoli, Lazio e Roma non rischiano sanzioni in questa stagione (Gazzetta) (Di giovedì 13 aprile 2023) Ieri la Procura Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini su manovre stipendi, partnership e agenti. La questione relativa ai sei club che hanno sottoscritto accordi con la Juve o soltanto trattato con lei in via confidenziale su affari sospetti è stata per il momento accantonata. Le posizioni dei club (nella fattispecie: Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari) saranno valutate a conclusione delle indagini in corso da parte della magistratura. Se arriveranno eventuali sanzioni per i sei club, non sarà in questa stagione. E lo stesso discorso vale per le inchieste sulle Plusvalenze che riguardano Lazio, Roma, Salernitana e Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive: “Quanto alle partnership sospette, di fatto Chinè ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Ieri la Procura Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini su manovre stipendi, partnership e agenti. La questione relativa ai sei club che hanno sottoscritto accordi con la Juve o soltanto trattato con lei in via confidenziale su affari sospetti è stata per il momento accantonata. Le posizioni dei club (nella fattispecie: Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari) saranno valutate a conclusione delle indagini in corso da parte della magistratura. Se arriveranno eventualiper i sei club, non sarà in. E lo stesso discorso vale per le inchieste sulleche riguardano, Salernitana e. Ladello Sport scrive: “Quanto alle partnership sospette, di fatto Chinè ha ...

