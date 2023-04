Platinette torna a casa dall’ospedale: per lui subito un incontro speciale (Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi tv. Platinette torna a casa dall’ospedale, per lui subito un incontro speciale – Ad un mese dall’ictus che lo aveva colpito, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è finalmente tornato a casa sua. L’opinionista tv che nei giorni scorsi aveva pubblicato un video dall’ospedale in cui aveva cercato di rassicurare i fan dicendo di stare meglio, ha finito il periodo del ricovero. L’ex concorrente di “Ballando con le stelle” ha ricevuto una magnifica accoglienza: per lui subito un incontro speciale. leggi anche: Platinette, la notizia improvvisa dall’ospedale leggi anche: Platinette colpito da ... Leggi su tvzap (Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi tv., per luiun– Ad un mese dall’ictus che lo aveva colpito, Mauro Coruzzi, in arte, è finalmenteto asua. L’opinionista tv che nei giorni scorsi aveva pubblicato un videoin cui aveva cercato di rassicurare i fan dicendo di stare meglio, ha finito il periodo del ricovero. L’ex concorrente di “Ballando con le stelle” ha ricevuto una magnifica accoglienza: per luiun. leggi anche:, la notizia improvvisaleggi anche:colpito da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Platinette torna a casa dopo l'ictus: ad attenderlo la dolce cagnolina Kiri #torna #Platinette #a #dopo #casa ??????? - RadioDueLaghi : Mauro Coruzzi torna a parlare dopo l’ictus che lo ha colpito nei giorni scorsi. Un video messaggio social in cui ap… - dailynews_24 : Platinette, torna sui social dopo il malore: “Chiedo scusa se parlo con difficoltà” - infoitcultura : Platinette torna a parlare dopo l’ictus: “Ero bloccato come in un fermo immagine” - infoitcultura : Platinette torna sui social, il primo video dall'ospedale! -