Ecco la prima foto di Mauro Coruzzi, in arte Platinette che torna a casa dopo l'ictus Mauro Coruzzi è tornato a casa dopo l'ictus che lo aveva colpito un mese fa. Dopo trenta giorni, Platinette ha tornato a casa. È passato esattamente un mese da quando Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus e dopo il ricovero in ospedale per venti giorni, il conduttore è tornato nella sua dimora

Platinette è tornato a casa a un mese dall'ictus: ecco cosa ha fatto TGCOM

Platinette è tornato a casa. A un mese dall'ictus ischemico che lo ha colpito Mauro Coruzzi ha finalmente lasciato l'ospedale ed è rientrato nel suo appartamento. Il conduttore ha documentato su Insta ...Lo scorso 14 marzo Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico ... Nelle scorse ore Mauro è finalmente tornato a casa. Ieri ha messo un video sui social delle sue ...