"Più opzioni per fare cazz***": Verstappen insulta la Ferrari, fuorionda e gelo (Di giovedì 13 aprile 2023) Max Verstappen, da sempre una persona scontrosa ma anche particolarmente diretta nei commenti. Un campione in pista, pronto a dire la sua se c'è qualcosa che non va. Come accaduto nel retro-podio del GP d'Ungheria, ironizzando insieme ai piloti Mercedes Hamilton e Russell, con tanto di fragorosa risata, sulla strategia messa in atto dalla Ferrari all'Hungaroring (le bianche non prestazionali su una pista particolarmente fredda a causa della pioggia) che aveva penalizzato Charles Leclerc. Il video del retroscena, emerso in seguito alla pubblicazione del documentario ‘Max Verstappen: Anatomy of Champion' prodotto dall'emittente olandese Viaplay, certifica di fatto che non aveva grande stima degli uomini ai posti di comando nel muretto Ferrari durante la gare. Verstappen sarcastico: “Con l'asciutto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Max, da sempre una persona scontrosa ma anche particolarmente diretta nei commenti. Un campione in pista, pronto a dire la sua se c'è qualcosa che non va. Come accaduto nel retro-podio del GP d'Ungheria, ironizzando insieme ai piloti Mercedes Hamilton e Russell, con tanto di fragorosa risata, sulla strategia messa in atto dallaall'Hungaroring (le bianche non prestazionali su una pista particolarmente fredda a causa della pioggia) che aveva penalizzato Charles Leclerc. Il video del retroscena, emerso in seguito alla pubblicazione del documentario ‘Max: Anatomy of Champion' prodotto dall'emittente olandese Viaplay, certifica di fatto che non aveva grande stima degli uomini ai posti di comando nel murettodurante la gare.sarcastico: “Con l'asciutto, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilPostSport : Nel 1939 gli Yankees furono i primi a ritirare un numero di maglia: il 4 di Lou Gehrig. Da allora non si sono più f… - Macheneso1525 : @angelananula @Toxiicgram Cmq, se nelle opzioni di visualizzazione selezioni 'più recenti', qualche commento critic… - sunwoobestii : ci sarà fr la serie di Harry Potter qui ci sono 2 opzioni o sarà la cagata più cagata di sempre o sarà decente - mr_mainagioia : 'sicurezza', opzioni e meno pubblicità • autenticazione a due fattori solo per chi paga • chiunque può sponsorizzar… - Ilmiodiabete : Photo by geralt on Pixabay Le decisioni quotidiane possono essere stressanti perché spesso implicano la scelta tra… -