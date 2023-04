Pioli sorprende tutti dopo Milan-Napoli: succederà nella prossima sfida! (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Milan si è ritrovato quest’oggi a Milanello dopo la vittoria d’andata, di misura per 1-0, contro il Napoli nel primo atto dei quarti di finale della Champions League. Prima del ritorno del Diego Armando Maradona, i rossoneri dovranno affrontare il Bologna nella sfida valida per la trentesima giornata di campionato di Serie A. In vista del match contro gli uomini di Thiago Motta, Stefano Pioli potrebbe decidere di attuare una rivoluzione negli undici iniziali. Milan, il report dell’allenamento Questo il report pubblicato sul sito ufficiale del Milan dopo l’allenamento odierno: Squadra a Milanello questa mattina – ritrovo come di consueto per colazione – per l’allenamento odierno, il primo in preparazione ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilsi è ritrovato quest’oggi aellola vittoria d’andata, di misura per 1-0, contro ilnel primo atto dei quarti di finale della Champions League. Prima del ritorno del Diego Armando Maradona, i rossoneri dovranno affrontare il Bolognasfida valida per la trentesima giornata di campionato di Serie A. In vista del match contro gli uomini di Thiago Motta, Stefanopotrebbe decidere di attuare una rivoluzione negli undici iniziali., il report dell’allenamento Questo il report pubblicato sul sito ufficiale dell’allenamento odierno: Squadra aello questa mattina – ritrovo come di consueto per colazione – per l’allenamento odierno, il primo in preparazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 21defebrerode17 : RT @RadioRossonera: #Pioli conferma i giocatori del #Milan scesi in campo al 'Maradona' in Serie A ???? #Spalletti ha sciolto i dubbi e sor… - RadioRossonera : #Pioli conferma i giocatori del #Milan scesi in campo al 'Maradona' in Serie A ???? #Spalletti ha sciolto i dubbi e… - RadioRossonera : “Mi sorprende che tra i cinque che Pioli cambia non c’è mai De Ketelaere, quindi è stato un acquisto fallimentare'… - IlMagnanimo1899 : Il turnover massiccio non mi sorprende: personalmente non lo avrei fatto ma sono disposto a comprenderlo e accettar… - pino_nostro : Non mi sorprende. Leao parla in portoghese e Pioli ?? sa solo l’italiano. È semplice -