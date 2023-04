Pioli: «È una qualificazione ancora da conquistare» (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Champions contro il Napoli Dopo stasera le percentuali sono sempre 50 e 50? «Sì, è una qualificazione ancora da conquistare e sarà una partita ancora equilibrata come stasera» Il Milan non ha il rammarico di non aver sfruttato la superiorità numerica? «Sì, è l’unico rimpianto della gara. Forse ci siamo un po’ seduti, peccato. Ora servirà un’altra prestazione di alto livello» Cosa ti aspetti a Napoli? «Siamo a metà della salita e gli ultimi tornanti sono difficili da superare. Il Napoli resta pericoloso ma noi nelle ultime partite di Champions non abbiamo subito nemmeno un gol. Ci aspettiamo un Napoli forte, metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Obiettivo talmente importante che non sbaglieremo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Champions contro il Napoli Dopo stasera le percentuali sono sempre 50 e 50? «Sì, è unadae sarà una partitaequilibrata come stasera» Il Milan non ha il rammarico di non aver sfruttato la superiorità numerica? «Sì, è l’unico rimpianto della gara. Forse ci siamo un po’ seduti, peccato. Ora servirà un’altra prestazione di alto livello» Cosa ti aspetti a Napoli? «Siamo a metà della salita e gli ultimi tornanti sono difficili da superare. Il Napoli resta pericoloso ma noi nelle ultime partite di Champions non abbiamo subito nemmeno un gol. Ci aspettiamo un Napoli forte, metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Obiettivo talmente importante che non sbaglieremo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli dopo #MilanNapoli: “Abbiamo fatto una partita da #Champions. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfr… - dade494 : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: Per la prima nell'era Pioli i due centrali di difesa hanno vinto tutti i duelli aerei difensivi/offensivi in una… - tchski_ : Stefano pioli sta cucinando qualcosa per far mancare osimhen pure al ritorno aspetto solo la notizia nel weekend :”… - 11contro11 : #Milan-#Napoli (1-0), Pioli: “Una qualificazione ancora da conquistare” #ChampionsLeague #11contro11 - Aquila6811 : RT @sportface2016: #Milan-#Napoli 1-0, #Pioli: “Sto già pensando al ritorno. Abbiamo fatto una gara da #Champions” -