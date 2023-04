Pioli dopo Milan-Napol: "Andremo a Napoli con grande fiducia consapevoli delle difficoltà" (Di giovedì 13 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' al termine di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League svoltasi a 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. In studio già parlano del ritorno: “Anch’io sto già pensando al ritorno, che sarà un’altra grande partita come questa. grande ritmo, grande emozione, qualche errore tecnico di troppo. Due partite molto equilibrate e difficile per entrambe”. Sulla partita: “Sono partiti meglio di noi, abbiamo palleggiato male quando non c’era da palleggiare. La prima volta che abbiamo vinto qua a Milano negli ultimi 3 anni. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale, il risultato però ci può ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Stefano, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' al termine dii, partita di andata dei quarti di finale di Champions League svoltasi a 'San Siro' dio. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. In studio già parlano del ritorno: “Anch’io sto già pensando al ritorno, che sarà un’altrapartita come questa.ritmo,emozione, qualche errore tecnico di troppo. Due partite molto equilibrate e difficile per entrambe”. Sulla partita: “Sono partiti meglio di noi, abbiamo palleggiato male quando non c’era da palleggiare. La prima volta che abbiamo vinto qua ao negli ultimi 3 anni. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale, il risultato però ci può ...

