Piera Savarino, giovane mamma trovata morta in casa

Una giovane mamma di soli 34 anni, Piera Savarino, è stata trovata morta in casa dal suo papà: l'autopsia farà luce sul decesso.

Dramma in casa, giovane mamma trovata senza vita: Piera aveva ... il Dolomiti Tragedia ad Asiago, trovata senza vita sul letto dal papà, Piera Savarino è morta a 34 anni Una grave e straziante perdita è quella che purtroppo ha colpito la comunità di Asiago, la sera di Pasqua. Piera Savarino, giovane madre di 34 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto dal padre. Dramma in casa, giovane mamma trovata senza vita: Piera aveva 34 anni e lascia una bimba di 7 anni ASIAGO. Incredulità e dolore per la scomparsa di Piera Savarino, la giovane mamma di soli 34 anni con una bimba di 7 anni che è stata trovata senza vita dal padre sul pavimento della camera. Si tratte ... Una grave e straziante perdita è quella che purtroppo ha colpito la comunità di Asiago, la sera di Pasqua. Piera Savarino, giovane madre di 34 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto dal padre.ASIAGO. Incredulità e dolore per la scomparsa di Piera Savarino, la giovane mamma di soli 34 anni con una bimba di 7 anni che è stata trovata senza vita dal padre sul pavimento della camera. Si tratte ...