Piccoli gesti, grandi crimini: via alla campagna di Marevivo e Bat contro l'abbandono di cicche e microrifiuti (Di giovedì 13 aprile 2023) Parte la nuova edizione di "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul "littering", ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e Piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un "piccolo gesto", quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno in Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici, tra cui parchi, giardini, piazze e strade, viene smaltito in modo ...

