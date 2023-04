Piazza della Loggia, Palazzo Chigi parte civile (Di giovedì 13 aprile 2023) "Nel giudizio penale per la strage di Piazza della Loggia a carico di Roberto Zorzi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha autorizzato la costituzione di parte civile ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) "Nel giudizio penale per la strage dia carico di Roberto Zorzi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha autorizzato la costituzione di...

"Nel giudizio penale per la strage di piazza della Loggia a carico di Roberto Zorzi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha autorizzato la costituzione di parte civile nell'interesse del Governo".