Piacenza-Trento in tv | data | orario e diretta streaming gara-2 semifinali Playoff Superlega 2022 2023 volley

Inizia il conto alla rovescia per Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino, partita valevole per la seconda giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. Dopo il primo atto a Trento, i biancorossi di Massimo Botti scendono sul campo di casa per fare un passo verso il passaggio del turno. Gli uomini di Angelo Lorenzetti però non partono certo battuti e proveranno a strappare un successo in questo difficile trasferta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 aprile al Pala Banca di Piacenza.

