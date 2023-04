Philip Morris | Valentini Mimit | “Grande soddisfazione per nuovo investimento a Terni”

(Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “Salutiamo conildiin Umbria. L’intervento di oggi ha importanti ricadute a livello occupazionale e anche dal punto di vista dell’innovazione”. Così Valentino, viceministro al Ministero delle Imprese e del made in Italy, in un videomessaggio inviato in occasione dell’annuncio dell’per l’apertura adel‘Disc – Digital information service center’ Umbria, rivolto ai consumatori adulti italiani dei prodotti senza combustione diItalia. Il progetto prevede fino a 150 posti di lavoro aentro il 2023 e unfino a 30 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Tesei: “Investimento importante che porterà occupazione”: (Adnkronos) - Philip Morris Italia ha annunciato investim… - fisco24_info : Morroni: “Philip Morris rafforza impegno della nostra Regione”: (Adnkronos) - Roberto Morroni, assessore all’Agrico… - Biribans : @PhilipMorris_IT investe a #Terni. In arrivo 150 posti di #lavoro. @Ale_Mussolini_ soddisfatta - ledicoladelsud : Philip Morris, Coldiretti Umbria: “Ulteriore tassello progetto ampio respiro territorio umbro” - ledicoladelsud : Morroni (Reg. Umbria): “Prosegue rapporto virtuoso di Philip Morris con nostro territorio” -

'Coldiretti Umbria saluta con favore questo ulteriore investimento annunciato daItalia. Questo investimento in servizi, che prevede 150 posti di lavoro e un investimento di 30 milioni in cinque anni, rappresenta un ulteriore tassello di un progetto di ampio respiro ...'Il 2023 sembra essere un anno interessante e positivo per l'agricoltura umbra. L'investimento diItalia per la realizzazione del terzo 'Digital information service center (Disc)' a Terni è un avvenimento di grande rilievo, che si somma all'altrettanto importante rinnovo del ..."L'investimento diItalia per la realizzazione del terzo 'Digital information service center' italiano a Terni è molto importante. Abbiamo già avuto un'interlocuzione proficua con l'azienda, concludendo la ...

Philip Morris, Valentini (Mimit): 'Grande soddisfazione per nuovo investimento a Terni' Tiscali Notizie

(Adnkronos) - Philip Morris Italia ha annunciato investimenti per 30 milioni di euro in cinque anni per il nuovo Digital Information Service Center a Terni, con il quale l’azienda rafforza la sua ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) - 'Il 2023 sembra essere un anno interessante e positivo per l’agricoltura umbra. L’investimento di Philip Morris ...