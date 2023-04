(Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) – “saluta con favore questoinvestimento annunciato daItalia. Questo investimento in servizi, che prevede 150 posti di lavoro e un investimento di 30 milioni in cinque anni, rappresenta undi undisulche trova la sua prima ragion d’essere nella coltivazione del tabacco”. Così in una nota Albano Agabiti, presidente di, commentando l’annuncio dell’investimento per l’apertura a Terni del nuovo ‘Disc – Digital information service center’, rivolto ai consumatori adulti italiani dei prodotti senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Tesei: “Investimento importante che porterà occupazione”: (Adnkronos) - Philip Morris Italia ha annunciato investim… - fisco24_info : Morroni: “Philip Morris rafforza impegno della nostra Regione”: (Adnkronos) - Roberto Morroni, assessore all’Agrico… - Biribans : @PhilipMorris_IT investe a #Terni. In arrivo 150 posti di #lavoro. @Ale_Mussolini_ soddisfatta - ledicoladelsud : Philip Morris, Coldiretti Umbria: “Ulteriore tassello progetto ampio respiro territorio umbro” - ledicoladelsud : Morroni (Reg. Umbria): “Prosegue rapporto virtuoso di Philip Morris con nostro territorio” -

'Coldiretti Umbria saluta con favore questo ulteriore investimento annunciato daItalia. Questo investimento in servizi, che prevede 150 posti di lavoro e un investimento di 30 milioni in cinque anni, rappresenta un ulteriore tassello di un progetto di ampio respiro ...'Il 2023 sembra essere un anno interessante e positivo per l'agricoltura umbra. L'investimento diItalia per la realizzazione del terzo 'Digital information service center (Disc)' a Terni è un avvenimento di grande rilievo, che si somma all'altrettanto importante rinnovo del ..."L'investimento diItalia per la realizzazione del terzo 'Digital information service center' italiano a Terni è molto importante. Abbiamo già avuto un'interlocuzione proficua con l'azienda, concludendo la ...

Philip Morris, Valentini (Mimit): 'Grande soddisfazione per nuovo investimento a Terni' Tiscali Notizie

(Adnkronos) - Philip Morris Italia ha annunciato investimenti per 30 milioni di euro in cinque anni per il nuovo Digital Information Service Center a Terni, con il quale l’azienda rafforza la sua ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) - 'Il 2023 sembra essere un anno interessante e positivo per l’agricoltura umbra. L’investimento di Philip Morris ...