Philip Morris apre in Umbria 'Disc', fino a 150 posti di lavoro entro anno e investimenti fino a 30 mln in 5 anni (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - fino a 150 posti di lavoro a Terni entro il 2023 e un investimento fino a 30 milioni di euro in cinque anni per il nuovo 'Disc - Digital information service center' Umbria, rivolto ai consumatori adulti italiani dei prodotti senza combustione di Philip Morris Italia. Lo ha annunciato oggi l'azienda in un incontro che si è tenuto a Perugia, presso la sede della Regione Umbria, alla presenza della Presidente, Donatella Tesei. Il Philip Morris 'Disc' Umbria, avanzato centro di assistenza rivolto ai consumatori adulti dei prodotti senza combustione in Italia,

