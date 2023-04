(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) –a 150dia Terniil 2023 e un investimentoa 30 milioni di euro in cinqueper il nuovo ‘Disc – Digital information service center’, rivolto ai consumatori adulti italiani dei prodotti senza combustione diItalia. Lo ha annunciato oggi l’azienda in un incontro che si è tenuto a Perugia, presso la sede della Regione, alla presenza della Presidente, Donatella Tesei.Il, avanzato cdi assistenza rivolto ai consumatori adulti dei prodotti senza combustione in Italia, sarà gestito da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Philip Morris, Coldiretti Umbria: “Ulteriore tassello progetto ampio respiro territorio umbro” - ledicoladelsud : Morroni (Reg. Umbria): “Prosegue rapporto virtuoso di Philip Morris con nostro territorio” - ledicoladelsud : Tesei (Reg. Umbria): “Investimento Philip Morris a Terni importante per la nostra regione” - ledicoladelsud : Mussolini: “Investimento di Philip Morris a Terni dà ulteriore impulso a sviluppo” - ledicoladelsud : Philip Morris, Valentini (Mimit): “Grande soddisfazione per nuovo investimento a Terni” -

13 Aprile 2023 Economia , InEvidenza'Eni, la storia di un'impresa' il volume che racconta 'Passato, presente e futuro del cane a sei zampe'; Inaugurato a Rho il Teatro civico Roberto De Silva;annuncia nuovi investimenti in Italia; In nome della Legalità, gli incontri di Codere per un gioco sicuro; Pnrr e politiche sociali: in Fiera Bergamo Inps presenta il progetto 'Welfare ...Un sondaggio pubblicato il 4 aprile e finanziato daInternational (PMI) ha rilevato che l'83% dei francesi ritiene che gli aumenti eccessivi delle imposte sul tabacco incoraggino il ...

Philip Morris apre in Umbria 'Disc', fino a 150 posti di lavoro entro anno e investimenti fino a 30 mln in 5 anni Adnkronos

rivolto ai consumatori adulti italiani dei prodotti senza combustione di Philip Morris Italia, avvenuto oggi a Perugia. "L’investimento, che genererà fino a 150 posti di lavoro a Terni entro la fine ...(Adnkronos) - “Salutiamo con grande soddisfazione il nuovo investimento di Philip Morris in Umbria. L'intervento di oggi ha importanti ricadute a livello occupazionale e anche dal punto di vista ...