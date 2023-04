Peugeot - 205 Turbo 16, il ruggito del Leone (Di giovedì 13 aprile 2023) Da dove nasce la nostalgia per il famoso - o famigerato - Gruppo B? In tempi in cui le Case preferiscono comunicare la quantità di CO2 emessa da un'auto sportiva, anziché la sua potenza massima, la pericolosità di quella stagione dei rally durata dal 1983 all'86 suscita un languore tutto analogico. Anche per questo, 40 anni dopo la sua genesi, il mito della Peugeot 250 Turbo 16 sopravvive indifferente al tempo che passa. Trionfò in doppietta, la francesina terribile: nel 1985 con Timo Salonen e l'anno successivo (in versione EVO2) con Markku Alén e Salonen secondo. Un passo indietro: nell'83, la 205 è una delle berline due volumi più calde del mercato e promettenti in chiave sportiva. il presidente Jean Boillot a spingerla verso il Mondiale Rally: dà mandato al team Peugeot Talbot Sport diretto da Jean Todt di approntare una vettura ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 13 aprile 2023) Da dove nasce la nostalgia per il famoso - o famigerato - Gruppo B? In tempi in cui le Case preferiscono comunicare la quantità di CO2 emessa da un'auto sportiva, anziché la sua potenza massima, la pericolosità di quella stagione dei rally durata dal 1983 all'86 suscita un languore tutto analogico. Anche per questo, 40 anni dopo la sua genesi, il mito della25016 sopravvive indifferente al tempo che passa. Trionfò in doppietta, la francesina terribile: nel 1985 con Timo Salonen e l'anno successivo (in versione EVO2) con Markku Alén e Salonen secondo. Un passo indietro: nell'83, la 205 è una delle berline due volumi più calde del mercato e promettenti in chiave sportiva. il presidente Jean Boillot a spingerla verso il Mondiale Rally: dà mandato al teamTalbot Sport diretto da Jean Todt di approntare una vettura ...

