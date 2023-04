Pescara | racket delle occupazioni e spaccio | 19 arresti per associazione mafiosa

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 aprile 2023) Diciannove persone sono state arrestate acon l’accusa didi stampo mafioso. Le misure cautelari, 18 in carcere e una ai domiciliari, sono firmate dal Gip dell’Aquila, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, e sono state eseguite nel corso di una imponente operazione condotta dai carabinieri: vi hanno partecipato oltre 100 militari, supportati dagli elicotteri e dal nucleo cinofili. Ilabusive e loerano tra le principali attività di questo sodalizio, che teneva in scacco un intero quadrante della città con metodi indicati come tipicamente mafiosi. Le indagini durate due anni e coordinate dalla Dda Si tratta della prima volta, hanno ricordato gli inquirenti, che aviene ...