Pesaro e Urbino | tanti weekend all' insegna dei sapori

(Di giovedì 13 aprile 2023) Non solo tagliatelle e arrosto misto, ma piatti capaci di esprimere un territorio ricco di tradizioni e di prodotti di eccellenza, inseriti in un ricco menu a prezzi promozionali: la formula dei ...

... inseriti in un ricco menu a prezzi promozionali: la formula dei Weekend Gastronomici dell'entroterra della provincia di, che in questa edizione comprende anche quattro comuni della ...Terribile incidente mortale accaduto sul lavoro in provincia didove un agricoltore di 78 anni è deceduto nel pomeriggio, intorno alle 17, nelle campagne intorno a Pietrarubbia, borgo di 600 persone nel Montefeltro, mentre stava tagliando il ramo di ...... le Grotte di Frasassi, Senigallia e. Le altre 20 toccate della stagione crocieristica, già ... Ancona e, e Abruzzo, Ortona. Una presenza, quella negli Stati Uniti, arricchita anche dalla ...

Pesaro e Urbino rinnovano la tradizione con i weekend gastronomici, dei quali Confcommercio Marche Nord ha festeggiato il 4 aprile scorso a Roma il 40mo compleanno, e propongono l’edizione primaverile ...La sicurezza alimentare è un argomento di grande importanza dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico ed interessa tutti, imprese e cittadini consumatori perché tutti, consumano quot ...