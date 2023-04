Persino i Verdi tedeschi schifano gli eco-pupazzi di Ultima Generazione: “Elitari e presuntuosi” (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr — Talmente imbarazzanti e fuori luogo da essere ripudiati Persino dai Verdi tedeschi: il riferimento è agli eco-dementi di Ultima Generazione, gli imbrattatori seriali di monumenti coccolati in blocco dalla sinistra che li chiama «piccoli guerrieri del clima». I Verdi tedeschi ripudiano Ultima Generazione Proprio così: mentre in Italia Schlein e accoliti li acclamano accreditandoli come interlocutori politici seri, come i «giovani che chiedono di ascoltare la scienza» (la quale, ricordiamo è nettamente divisa sull’argomento), in Germania, patria delle politiche «green» per eccellenza, i Verdi bocciano le marionette gretine senza mezzi termini bollando la loro protesta come «Elitaria e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr — Talmente imbarazzanti e fuori luogo da essere ripudiatidai: il riferimento è agli eco-dementi di, gli imbrattatori seriali di monumenti coccolati in blocco dalla sinistra che li chiama «piccoli guerrieri del clima». IripudianoProprio così: mentre in Italia Schlein e accoliti li acclamano accreditandoli come interlocutori politici seri, come i «giovani che chiedono di ascoltare la scienza» (la quale, ricordiamo è nettamente divisa sull’argomento), in Germania, patria delle politiche «green» per eccellenza, ibocciano le marionette gretine senza mezzi termini bollando la loro protesta come «a e ...

