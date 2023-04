Perché Uss era ai domiciliari? Nordio vuole vederci chiaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha disposto nei giorni scorsi accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del cittadino russo Artem Uss, in seguito evaso dopo il via libera all’estradizione verso gli Stati Uniti. Lo hanno fatto sapere fonti di via Arenula. L’AVVISO AMERICANO Il 29 novembre il dipartimento di Giustizia statunitense aveva inviato al ministero della Giustizia italiano una lettera che recitava: “Dato l’altissimo rischio di fuga che Uss presenta, esortiamo le autorità italiane a prendere tutte le misure possibili per disporre nei confronti di Uss la misura della custodia cautelare per l’intera durata del procedimento di estradizione”. Ai primi di dicembre Uss aveva però ottenuto i ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) Carlo, ministro della Giustizia, ha disposto nei giorni scorsi accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresticon braccialetto elettronico nei confronti del cittadino russo Artem Uss, in seguito evaso dopo il via libera all’estradizione verso gli Stati Uniti. Lo hanno fatto sapere fonti di via Arenula. L’AVVISO AMERICANO Il 29 novembre il dipartimento di Giustizia statunitense aveva inviato al ministero della Giustizia italiano una lettera che recitava: “Dato l’altissimo rischio di fuga che Uss presenta, esortiamo le autorità italiane a prendere tutte le misure possibili per disporre nei confronti di Uss la misura della custodia cautelare per l’intera durata del procedimento di estradizione”. Ai primi di dicembre Uss aveva però ottenuto i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendellavedova : Come è fuggito il cittadino russo Artem Uss agli arresti domiciliari in Italia? Chi lo ha aiutato? Perchè il bracci… - Piu_Europa : Come è fuggito il russo Artem Uss dall’Italia? Chi lo ha aiutato? Era ai domiciliari con braccialetto elettronico m… - Cris_quella : RT @Piu_Europa: Come è fuggito il russo Artem Uss dall’Italia? Chi lo ha aiutato? Era ai domiciliari con braccialetto elettronico ma senza… - CastigliMirella : RT @Piu_Europa: Come è fuggito il russo Artem Uss dall’Italia? Chi lo ha aiutato? Era ai domiciliari con braccialetto elettronico ma senza… - ferrini_stefano : RT @Piu_Europa: Come è fuggito il russo Artem Uss dall’Italia? Chi lo ha aiutato? Era ai domiciliari con braccialetto elettronico ma senza… -