Perché siamo contro l’aumento della tassa di soggiorno a Napoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Riceviamo dall’Associazione del turismo extralberghiero della Campania e volentieri pubblichiamo L’ aumento della tassa di soggiorno a nostro avviso è un segnale sbagliato che in questo momento si da’ al settore trainante dell’economia cittadina.E sicuramente non condivisibili sono le dichiarazioni del primo cittadino Manfredi pubblicate oggi sui giornali: “La crescita del turismo non avuto ricadute sulle casse comunali che invece hanno bisogno di risorse. Un turismo in crescita che pur portando economia in città, dato che ci fa piacere, non ha ricadute sulle casse comunali che invece hanno bisogno di risorse per fronteggiare l’incremento dei costi dei servizi”.Non siamo assolutamente d’ accordo né sulla decisione di aumentare la tassa di soggiorno né sul mancato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Riceviamo dall’Associazione del turismo extralberghieroCampania e volentieri pubblichiamo L’ aumentodia nostro avviso è un segnale sbagliato che in questo momento si da’ al settore trainante dell’economia cittadina.E sicuramente non condivisibili sono le dichiarazioni del primo cittadino Manfredi pubblicate oggi sui giornali: “La crescita del turismo non avuto ricadute sulle casse comunali che invece hanno bisogno di risorse. Un turismo in crescita che pur portando economia in città, dato che ci fa piacere, non ha ricadute sulle casse comunali che invece hanno bisogno di risorse per fronteggiare l’incremento dei costi dei servizi”.Nonassolutamente d’ accordo né sulla decisione di aumentare ladiné sul mancato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vditrapani : Il testo è di una canzone di un gruppo anni '70 nato in ambienti neofascisti. I manifesti sono stati messi all'este… - FerdinandoC : Oggi su Repubblica Cognetti scrive che un terzo d'Italia è boschi (vero) e quindi «è a disposizione dei selvatici»… - OfficialSSLazio : Sarri: “Se non saremo focalizzati e motivati quanto i nostri avversari, rischieremo grosso. Se non siamo in Europa… - mrsvjeon : questo frame rappresenta l'essenza dei svt e delle persone a cui è dedicato il video. Loro che, dopo essersi libera… - marcoteddy94 : @not_Furge Vitiello tipo 6 mesi fa ha detto che non siamo interessati perchè i costi vanno a pesare comunque sul bi… -

A Roma i funerali di Alessandro Parini, il parroco: "Vittima di una guerra diffusa" "Siamo in tempo di Pasqua - ha detto - e non possiamo indossare i paramenti a lutto. Tra le tante ... era un puro di cuore e il Vangelo ci assicura 'beati i puri di cuore perché vedranno Dio'. Una ... Trenitalia, Corradi: "Necessari giovani e competenze per supportare crescita" "Per Trenitalia l'occasione oggi in Elis è importantissima perché siamo davanti a una crescita in tutti i settori del nostro trasporto: Alta Velocità, Regionale, Intercity. Quindi abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di tanti giovani che entrano in ... Calenda archivia il partito unico con Renzi: "È morto definitivamente, oggi nessuna riunione". Iv: "Scelta unilaterale, un autogol clamoroso"... La facciamo con migliaia di volontari dal 2010, non vedo perché dovremmo smettere di farla oggi in ... Noi ci siamo, consapevoli della responsabilità verso tanta gente che ci chiede di tornare a sognare,... in tempo di Pasqua - ha detto - e non possiamo indossare i paramenti a lutto. Tra le tante ... era un puro di cuore e il Vangelo ci assicura 'beati i puri di cuorevedranno Dio'. Una ..."Per Trenitalia l'occasione oggi in Elis è importantissimadavanti a una crescita in tutti i settori del nostro trasporto: Alta Velocità, Regionale, Intercity. Quindi abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di tanti giovani che entrano in ...La facciamo con migliaia di volontari dal 2010, non vedodovremmo smettere di farla oggi in ... Noi ci, consapevoli della responsabilità verso tanta gente che ci chiede di tornare a sognare,... Paola & Chiara, la rottura e la pace: «Ecco perché ci siamo lasciate ... Open