“Perché rovinarmi il presente pensando al futuro?” Andrea Delogu sull’amore con Luigi Bruno (Di giovedì 13 aprile 2023) La scrittrice e conduttrice Andrea Delogu, al momento in tour con il suo show 40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale, si è aperta in un’intervista al settimanale F. Delogu, 40 anni, ha parlato del suo amore con il fidanzato Luigi Bruno, modello e aspirante attore 24enne, con cui si frequenta da due anni. La loro storia è iniziata dopo la fine del matrimonio tra la conduttrice e l’attore Francesco Montanari. La conduttrice ha rivelato che all’inizio la differenza di età, di 16 anni, la spaventava. “La differenza d’età era troppa, non si poteva fare”, ha dichiarato Andrea Delogu. “Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: “Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo”. E mi sono ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 13 aprile 2023) La scrittrice e conduttrice, al momento in tour con il suo show 40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale, si è aperta in un’intervista al settimanale F., 40 anni, ha parlato del suo amore con il fidanzato, modello e aspirante attore 24enne, con cui si frequenta da due anni. La loro storia è iniziata dopo la fine del matrimonio tra la conduttrice e l’attore Francesco Montanari. La conduttrice ha rivelato che all’inizio la differenza di età, di 16 anni, la spaventava. “La differenza d’età era troppa, non si poteva fare”, ha dichiarato. “Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: “Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo”. E mi sono ...

