Perché Musetti-Djokovic è stata sospesa? Cosa è successo a Montecarlo: c’è l’orario della ripresa (Di giovedì 13 aprile 2023) Sta succedendo di tutto a Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic nel match valido per gli ottavi di finale del prestigioso Masters1000 nel Principato. La partita è stata infatti sospesa nel corso del terzo e decisivo set a causa della pioggia. Dovrebbe trattarsi di un temporale di passaggio, sebbene la sosta si preannuncia non così breve, almeno secondo le previsioni meteo. IL PUNTEGGIO della PARTITA AL MOMENTO della SOSPENSIONE Musetti ha disputato per ora un incontro di alto livello, sebbene il serbo non sia di certo apparso nella sua versione migliore. Il toscano, dopo aver perso il primo set per 4-6, si è aggiudicato il secondo per 7-5, mentre nel terzo non ci sono ancora stati break. Di seguito dunque il punteggio esatto ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Sta succedendo di tutto atra Lorenzoe Novaknel match valido per gli ottavi di finale del prestigioso Masters1000 nel Principato. La partita èinfattinel corso del terzo e decisivo set a causapioggia. Dovrebbe trattarsi di un temporale di passaggio, sebbene la sosta si preannuncia non così breve, almeno secondo le previsioni meteo. IL PUNTEGGIOPARTITA AL MOMENTOSOSPENSIONEha disputato per ora un incontro di alto livello, sebbene il serbo non sia di certo apparso nella sua versione migliore. Il toscano, dopo aver perso il primo set per 4-6, si è aggiudicato il secondo per 7-5, mentre nel terzo non ci sono ancora stati break. Di seguito dunque il punteggio esatto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simoneacmilan1 : @IpaziaLoricata perché questa rivalità tra i fan di sinner e i fan di musetti? Io sono un fan di sinner ma onestame… - TuttocalcioS : #Musetti non vince perché non può fare questo miracolo dopo 3 mesi di nulla, nemmeno con questo Nole. Ma se poco po… - GiorgioCMascion : @VinceMartucci Partita tecnicamente orribile. Non so quante volte ricapiterà a Musetti di trovarsi di fronte un Djo… - PaulCheeks1 : Ho iniziato a vederla a metà secondo set e poi si è fermata. Direi che si vede che siamo al primo 1000 su terra del… - TuttocalcioS : @cestlaviemacher @Gherbassi1999 Ma perché Musetti non sta giocando malissimo? Viene da un periodo orrendo, nessuno… -

Sinner: 'Match difficile, ma sono riuscito a trovare delle soluzioni' "I prossimi big 3 Non so se saremo io, Alcaraz e Rune, perché in realtà ci sono tanti altri giocatori che possono inserirsi per il vertice, come per esempio Lorenzo Musetti. Oppure qualcuno della ... Sinner: 'Campi veloci, pronto a prendere le mie chance' "I prossimi big 3 Non so se saremo io, Alcaraz e Rune, perché in realtà ci sono tanti altri giocatori che possono inserirsi per il vertice, come per esempio Lorenzo Musetti. Oppure qualcuno della ... Berrettini, si allunga la lista degli infortuni. E quanti guai all'addome ...lesione di secondo grado agli addominali obliqui rimediata nel Principato è una brutta botta perché ... perdendolo contro Musetti. Colpa di un problema al piede sinistro che lo tiene ai box pure per ... "I prossimi big 3 Non so se saremo io, Alcaraz e Rune,in realtà ci sono tanti altri giocatori che possono inserirsi per il vertice, come per esempio Lorenzo. Oppure qualcuno della ..."I prossimi big 3 Non so se saremo io, Alcaraz e Rune,in realtà ci sono tanti altri giocatori che possono inserirsi per il vertice, come per esempio Lorenzo. Oppure qualcuno della ......lesione di secondo grado agli addominali obliqui rimediata nel Principato è una brutta botta... perdendolo contro. Colpa di un problema al piede sinistro che lo tiene ai box pure per ... Perché Musetti-Djokovic è stata sospesa Cosa è successo a Montecarlo: c'è l'orario della ripresa OA Sport