Perché Matteo Berrettini si è ritirato a Montecarlo: cosa è successo, la diagnosi dell’infortunio (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si giocherà il match degli ottavi tra tra Matteo Berrettini ed il danese Holger Rune, numero 9 del mondo e numero 6 del seeding del torneo ATP Montecarlo 2023: il tennista romano, numero 22 al mondo, ha appena annunciato il forfait con un post su Instagram. La causa del forfait è uno strappo muscolare di secondo grado al muscolo obliquo interno della fascia addominale: si tratta dell’ennesimo problema alla zona addominale per Matteo Berrettini, già infortunatosi nel 2021 agli Australian Open ed alle ATP Finals, ed in entrambi i tornei fu costretto al ritiro. Race ATP, Jannik Sinner sfida Hubert Hurkacz con Carlos Alcaraz nel mirino: le proiezioni a Montecarlo Il messaggio amareggiato di Matteo Berrettini affidato ad Instagram: “Non so da dove ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si giocherà il match degli ottavi tra traed il danese Holger Rune, numero 9 del mondo e numero 6 del seeding del torneo ATP2023: il tennista romano, numero 22 al mondo, ha appena annunciato il forfait con un post su Instagram. La causa del forfait è uno strappo muscolare di secondo grado al muscolo obliquo interno della fascia addominale: si tratta dell’ennesimo problema alla zona addominale per, già infortunatosi nel 2021 agli Australian Open ed alle ATP Finals, ed in entrambi i tornei fu costretto al ritiro. Race ATP, Jannik Sinner sfida Hubert Hurkacz con Carlos Alcaraz nel mirino: le proiezioni aIl messaggio amareggiato diaffidato ad Instagram: “Non so da dove ...

