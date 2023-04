Perché la Federal Reserve è preoccupata per la denatalità? (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tasso di crescita della popolazione in Europa viaggia costantemente verso lo zero da circa un decennio, e un nuovo rapporto della Federal Reserve di St. Louis stima che la popolazione europea abbia raggiunto il suo picco. “L’era della rapida crescita della popolazione sta volgendo al termine”, scrivono gli economisti della Federal Reserve, Amy Smaldone e Mark L.J. Wright. Aggiungono che alla fine di questo secolo, il mondo nel suo complesso inizierà a spopolarsi, secondo i dati delle Nazioni Unite. I tassi di natalità sono ben al di sotto del livello di sostituzione in Europa, Stati Uniti, Cina, Corea, Giappone e molte altre nazioni. Come pianeta, il nostro tasso di fertilità totale è a 2,3 bambini per donna, che è appena al di sopra della sostituzione, e sta diminuendo costantemente. Quali sono le conseguenze? ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) Il tasso di crescita della popolazione in Europa viaggia costantemente verso lo zero da circa un decennio, e un nuovo rapporto delladi St. Louis stima che la popolazione europea abbia raggiunto il suo picco. “L’era della rapida crescita della popolazione sta volgendo al termine”, scrivono gli economisti della, Amy Smaldone e Mark L.J. Wright. Aggiungono che alla fine di questo secolo, il mondo nel suo complesso inizierà a spopolarsi, secondo i dati delle Nazioni Unite. I tassi di natalità sono ben al di sotto del livello di sostituzione in Europa, Stati Uniti, Cina, Corea, Giappone e molte altre nazioni. Come pianeta, il nostro tasso di fertilità totale è a 2,3 bambini per donna, che è appena al di sopra della sostituzione, e sta diminuendo costantemente. Quali sono le conseguenze? ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leone52641 : RT @magicaGrmente22: prevalso dall'inizio del millennio. I guadagni in lingotti tendono a superare di gran lunga gli aumenti dei prezzi de… - magicaGrmente22 : prevalso dall'inizio del millennio. I guadagni in lingotti tendono a superare di gran lunga gli aumenti dei prezzi… - fbortoss : Perché il sistema monetario fiat basato sul debito è a un bivio. O il governo degli Stati Uniti continua a emetter… - markred17 : RT @VittorioFerram1: @BarillariDav @Tirofijo1971 E chi ha in mano la #CIA è sempre la lobby Sionista-Massonica Anglo-Americana, sempre la s… -

L'oro di Bankitalia: fu Bancor a suggerire a Nixon l'inconvertibilità del dollaro Corollario La Federal Reserve per troppi anni ha stampato moneta inondando il mercato finanziario ... Perché sono davvero talmente critico da pensare che forse mi fa velo una negatività non analitica, ... Antibufala: l'allarme dell'FBI per le prese pubbliche di ricarica dei telefonini ... queste prese sarebbero pericolose perché potrebbero essere usati da criminali informatici per ... la Federal Communications Commission, l'autorità governativa statunitense che regola e amministra l'uso ... Lo stato dell'economia Usa: dati e prospettive ...Stati Uniti reali ha registrato un crollo verticale perché l'inflazione è cresciuta molto di più dei salari nominali nonostante il progressivo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal ... Corollario LaReserve per troppi anni ha stampato moneta inondando il mercato finanziario ...sono davvero talmente critico da pensare che forse mi fa velo una negatività non analitica, ...... queste prese sarebbero pericolosepotrebbero essere usati da criminali informatici per ... laCommunications Commission, l'autorità governativa statunitense che regola e amministra l'uso ......Stati Uniti reali ha registrato un crollo verticalel'inflazione è cresciuta molto di più dei salari nominali nonostante il progressivo rialzo dei tassi di interesse da parte della... Perché la Federal Reserve è preoccupata per la denatalità Adnkronos