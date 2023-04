Perché la Cina è fuori dall’indagine Onu sugli animali selvatici (Di giovedì 13 aprile 2023) La Cina non farà parte dell’indagine sui mercati con animali selvatici e altri prodotti a rischio di malattie infettive dell’Asia condotta dalle Nazioni Unite, nonostante i colloqui con rappresentanti del governo di Pechino. Il progetto, chiamato Safety across Asia For the global Environment (Safe), ha come obiettivo approfondire le condizioni in cui vengono gestiti i prodotti e gli animali in questi luoghi con un comitato scientifico, affinché si possano individuare misure per prevenire la diffusione di malattie trasmesse dagli animali all’uomo e future pandemia. Tra i Paesi selezionati, oltre alla Cina, ci sono Thailandia, Vietnam e Laos. A confermare la decisione della Cina di non accettare di partecipare all’indagine è stato un funzionario delle Nazioni Unite ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) Lanon farà parte dell’indagine sui mercati cone altri prodotti a rischio di malattie infettive dell’Asia condotta dalle Nazioni Unite, nonostante i colloqui con rappresentanti del governo di Pechino. Il progetto, chiamato Safety across Asia For the global Environment (Safe), ha come obiettivo approfondire le condizioni in cui vengono gestiti i prodotti e gliin questi luoghi con un comitato scientifico, affinché si possano individuare misure per prevenire la diffusione di malattie trasmesse dagliall’uomo e future pandemia. Tra i Paesi selezionati, oltre alla, ci sono Thailandia, Vietnam e Laos. A confermare la decisione delladi non accettare di partecipare all’indagine è stato un funzionario delle Nazioni Unite ...

