Perché il “Terzo Polo” non c’è mai stato (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr – Il flop del cosiddetto “Terzo Polo” si sta concretizzando ogni giorno di più. Le scintille tra i due leader tengono banco da giorni e una cosa è quasi certa: del partito unico non se ne farà nulla salvo miracoli. Ma anche sul resto, insomma, non c’è da guardare con chissà quale fiducia (dal punto di vista degli attori in campo). Un “Terzo Polo” che non c’è mai stato Il Terzo Polo non c’è mai stato Perché i suoi componenti hanno sempre avuto approcci differenti. Il che spiega ancora meglio le ultime beccate reciproche tra Azione ed Italia viva, come riportato dall’Ansa. Carlo Calenda così ha dichiarato al termine del comitato politico: “Un nulla di fatto: Italia viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr – Il flop del cosiddetto “” si sta concretizzando ogni giorno di più. Le scintille tra i due leader tengono banco da giorni e una cosa è quasi certa: del partito unico non se ne farà nulla salvo miracoli. Ma anche sul resto, insomma, non c’è da guardare con chissà quale fiducia (dal punto di vista degli attori in campo). Un “” che non c’è maiIlnon c’è maii suoi componenti hanno sempre avuto approcci differenti. Il che spiega ancora meglio le ultime beccate reciproche tra Azione ed Italia viva, come riportato dall’Ansa. Carlo Calenda così ha dichiarato al termine del comitato politico: “Un nulla di fatto: Italia viva ha ribadito che continuerà a fare attività nel 2024, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo… - ultimora_pol : Carlo #Calenda al termine del comitato politico del Terzo polo: 'La presenza di Renzi servirebbe sempre. Abbiamo do… - glycine_7 : RT @matteorenzi: In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un moti… - glopizzo : RT @matteorenzi: In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un moti… - andreatfg : RT @matteorenzi: In queste ore ci sono polemiche inspiegabili dentro il Terzo Polo. Ne sono molto dispiaciuto anche perché non vedo un moti… -

Nomine, ecco i vertici delle partecipate statali: Giorgia prende la scossa ma 'non ha vinto nessuno' ... poi assolti perché il fatto non sussiste). E sempre Zafarana guidava già il comando generale ai ... In Poste è stato confermato Matteo Del Fante, al suo terzo mandato (prima nomina ai tempi del governo ... Roma, la rivincita con il Feyenoord. José cerca la 12ª semifinale ... "Soffre il fatto che io sia l'unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha ... Ma il terzo posto in campionato e i quarti dell'Europa League non consentono di fare calcoli: per ... Sinner "riposa", il sole di Berrettini va e viene Era insomma l'oscurità solo nella sua testa, perché se ti trovi 5 - 0 e alè alè contro il temibile ... frutto di un quinto game del terzo finale che tra palle break annullate da Cerundolo con ... ... poi assoltiil fatto non sussiste). E sempre Zafarana guidava già il comando generale ai ... In Poste è stato confermato Matteo Del Fante, al suomandato (prima nomina ai tempi del governo ...... "Soffre il fatto che io sia l'unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carrieraha ... Ma ilposto in campionato e i quarti dell'Europa League non consentono di fare calcoli: per ...Era insomma l'oscurità solo nella sua testa,se ti trovi 5 - 0 e alè alè contro il temibile ... frutto di un quinto game delfinale che tra palle break annullate da Cerundolo con ... Cosa succede nel Terzo polo e perché il partito unico di Renzi e ... Fanpage.it